В Полтавской ОВА раскрыли последствия удара по Кременчугу В Кременчуге атаковали энергетическую инфраструктуру

В Кременчуге во время ночных атак было нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на Полтавскую ОВА. Журналисты уточнили, что в городе наблюдались проблемы со светом и водой. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Сколько конкретно объектов инфраструктуры было поражено, не уточнялось. По информации мэрии города, также местные жители столкнулись с проблемами подачи тепла.

Глава городского округа Горловки Иван Приходько заявил, что в результате украинской атаки погибла мирная жительница. По его словам, еще двое жителей получили ранения. Руководитель округа уточнил, что обстрелы произошли в Центрально-Городском районе и поселке Короленко. Ночью Приходько сообщал, что украинский снаряд попал в жилой дом в Центрально-Городском районе Горловки.

Также стало известно, что украинские войска намеренно ударили БПЛА по легковому автомобилю в Алешкинском округе Херсонской области. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате погибли двое мужчин. Кроме того, по его словам, ранена 68-летняя женщина.