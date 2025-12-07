ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 00:59

Мирная жительница Горловки погибла при атаке ВСУ

Приходько: мирная жительница Горловки стала жертвой атаки ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В результате украинской атаки в Горловке погибла мирная жительница, сообщил глава городского округа Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, еще двое жителей получили ранения.

В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким, — написал он.

Он уточнил, что обстрелы произошли в Центрально-Городском районе и в поселке Короленко. Ночью Приходько сообщал, что украинский снаряд попал в жилой дом в Центрально-Городском районе Горловки.

Ранее выяснилось, что силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватил 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

Также стало известно, что украинские войска намеренно ударили БПЛА по легковому автомобилю в Алешкинском округе Херсонской области. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате погибли двое мужчин. Кроме того, по его словам, ранена 68-летняя женщина.

ВСУ
атаки
погибшие
Горловка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько детей и женщина попали в больницу после пожара в Ярославле
Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь
Мирная жительница Горловки погибла при атаке ВСУ
Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 декабря 2025 года
Приметы 7 декабря — Катерина Санница: день невест и гаданий
«Дом-2» и «Что? Где? Когда?»: составлен список шоу из РФ, купленных Западом
На Западе обрисовали «мрачное будущее» ВСУ
«Ужасающая реальность»: на Западе поразмышляли над украинским конфликтом
В одном российском аэропорту введены ограничения на полеты
В Московской области на шоссе взорвалась «Газель»
«Попытались отмыть»: Цыганова об интервью Долиной
Большунов и Бакуров могут встретиться на одной лыжне в Тюмени
В ФК «Ростов» приняли важное кадровое решение
Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода для москвичей
В Ленобласти обнаружили опасную находку после атаки ВСУ
В унесшей жизни троих человек аварии чудом выжили двое детей
Роналду лично позвонил Трампу ради одного дела
Игорь Николаев впервые за долгое время вышел в свет
Наступление ВС РФ 6 декабря: что происходит в Гуляйполе, Купянске, Северске
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.