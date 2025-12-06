Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 116 украинских БПЛА

Силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватили 116 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 29 и 27 БПЛА уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО также ликвидировали и перехватили по три украинских беспилотника над территорией Курской и Липецкой областей. Еще два БПЛА уничтожили над Тамбовской областью, по одному — над территориями Тульской и Орловской областей.

Утром 5 декабря в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по девять БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым, восемь — над Саратовской областью, еще по семь беспилотников сбили над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.