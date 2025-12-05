ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 41 украинского БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по девять БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым, восемь — над Саратовской областью, еще по семь беспилотников сбили над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 5 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 76 дронов противника. Больше всего БПЛА заметили над Крымом, там сбили 21 беспилотник. Еще 16 уничтожили над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской. Также одну цель ликвидировали над Черным морем.