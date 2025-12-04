Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 07:27

Более 70 БПЛА совершили налет на Россию за ночь

Средства ПВО сбили 76 беспилотников над Россией за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины атаковали регионы России беспилотными летательными аппаратами в ночь на четверг, 4 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 76 целей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Больше всего дронов заметили над Крымом, там сбили 21 беспилотник. Еще 16 уничтожили над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской, три — над Воронежской, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской, а также по одному — над Московской, Липецкой, Нижегородской областями и Краснодарским краем. Также одну цель ликвидировали над Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший в сторону столицы. Где именно это произошло и какого типа был дрон, он не уточнил.

