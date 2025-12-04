Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 05:05

Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве

Собянин: ПВО ликвидировала летевший на Москву беспилотник ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Системы противовоздушной обороны российского военного ведомства сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в сторону Москвы, сообщил в Telegra-канале мэр столицы Сергей Собянин. Где именно это произошло и какого типа был дрон, он не уточнил.

Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Собянин.

Ранее стало известно, что силы ПВО за три часа уничтожили 37 дронов ВСУ. Поданным пресс-службы Министерства обороны РФ, все они были самолетного типа. Противник атаковал три региона страны.

До этого Сергей Собянин заявлял, что ПВО защищает Москву от атак эффективнее, чем аналогичные системы в ряде «продвинутых стран». Он подчеркнул, что российские подразделения отражают больше угроз, чем их зарубежные аналоги. Мэр добавил, что недавние события за рубежом показывают уязвимость иностранных систем противовоздушной обороны. В качестве примера он назвал атаку на Тель-Авив и другие инциденты, которые привели к жертвам и разрушениям.

