Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны российского военного ведомства сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в сторону Москвы, сообщил в Telegra-канале мэр столицы Сергей Собянин. Где именно это произошло и какого типа был дрон, он не уточнил.

Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее стало известно, что силы ПВО за три часа уничтожили 37 дронов ВСУ. Поданным пресс-службы Министерства обороны РФ, все они были самолетного типа. Противник атаковал три региона страны.

До этого Сергей Собянин заявлял, что ПВО защищает Москву от атак эффективнее, чем аналогичные системы в ряде «продвинутых стран». Он подчеркнул, что российские подразделения отражают больше угроз, чем их зарубежные аналоги. Мэр добавил, что недавние события за рубежом показывают уязвимость иностранных систем противовоздушной обороны. В качестве примера он назвал атаку на Тель-Авив и другие инциденты, которые привели к жертвам и разрушениям.