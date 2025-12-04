За три часа ПВО уничтожила над Россией десятки дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа. Противник атаковал три региона страны.

С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Воронежской области, три БПЛА — над территорией Ростовской области, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на автомобиль в селе Гора-Подол тяжелые ранения получил мужчина. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, медики Грайворонской ЦРБ не смогли его спасти.

До этого Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа над территорией Республики Крым силами дежурных средств противовоздушной обороны. Атаки происходили с 17:00 до 20:00 по московскому времени.