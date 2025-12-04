Мужчина погиб после атаки ВСУ на машину в Белгородской области

Мужчина погиб после атаки ВСУ на машину в Белгородской области Гладков: при атаке ВСУ на машину в селе Гора-Подол под Белгородом погиб мужчина

В результате атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль в селе Гора-Подол тяжелые ранения получил мужчина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Медики Грайворонской ЦРБ не смогли его спасти.

В селе Гора-Подол в результате целенаправленной атаки ВСУ на автомобиль мужчина получил тяжелые ранения. <…> Травмы оказались несовместимы с жизнью. <…> Транспортное средство уничтожено огнем, — написал глава региона.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа над территорией Республики Крым силами дежурных средств противовоздушной обороны. Атаки происходили с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что регион попал под удар ВСУ. По его словам, в результате падения обломков сбитого БПЛА на одной из местных нефтебаз начался пожар.

Кроме того, в ночь на 3 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и сбито 102 беспилотника. Наибольший удар пришелся на Белгородскую область, над регионом уничтожили 26 БПЛА.