03 декабря 2025 в 07:19

Более сотни дронов устроили налет на семь российских регионов

Средства ПВО сбили 102 беспилотника над Россией за ночь

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу семь регионов в ночь на среду, 3 декабря, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и сбиты 102 цели.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший удар пришелся на Белгородскую область, над регионом сбили 26 БПЛА. Еще 22 беспилотника уничтожили над Брянской областью, 21 — над Курской, 16 — над Ростовской, семь — над Астраханской, шесть — над Саратовской и еще четыре — над Воронежской.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что регион попал под удар ВСУ в ночь на 3 декабря. По его словам, в результате падения обломков сбитого БПЛА на одной из местных нефтебаз начался пожар.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, пытавшиеся атаковать регион. Предварительно, пострадавших нет.

