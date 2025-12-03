Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ПВО сбила дроны ВСУ при попытке удара по Саратовской области

Бусаргин: ПВО сбила несколько БПЛА над Петровским районом Саратовской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, пытавшиеся атаковать Саратовскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. По его информации, инцидент произошел в Петровском районе. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Над Петровским районом ликвидированы БПЛА. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы, — написал Бусаргин.

Ранее Чувашия подверглась атаке украинских беспилотников, после чего власти начали эвакуацию населения для обеспечения безопасности. Как уточнил глава региона Олег Николаев, благодаря действиям экстренных служб жертв удалось избежать.

До этого Telegram-канал SHOT передавал о мощных взрывах в небе над Чебоксарами и пожаре в одном из районов города. Канал утверждал, что силы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников. Официальной информации об атаке и ее последствиях пока не поступало.

Кроме того, стало известно, что аэропорты Пензы и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на работу. Они не принимали и не выпускали пассажирские самолеты. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

