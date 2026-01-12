Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани

В Славянске-на-Кубани, расположенном в Краснодарском крае, обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ повредили крышу частного дома, сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные и специализированные службы.

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января Воронеж подвергся атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев, в результате удара повреждены семь многоквартирных домов и шесть частных. Один из многоэтажных домов находился в стадии строительства. Губернатор уточнил, что повреждения получили фасады и окна зданий, а в двух многоквартирных домах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о повреждении остекления частного дома в результате падения обломков украинского дрона. При инциденте никто не пострадал.