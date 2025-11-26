Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Чебоксарах SHOT: в Чебоксарах прозвучало не менее пяти взрывов и начался пожар

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о мощных взрывах в небе над Чебоксарами и пожаре, вспыхнувшем в одном из районов города. Канал утверждает, что силы противовоздушной обороны уже сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины и отражение налета все еще продолжается. Официальной информации об атаке и ее последствиях пока не поступало.

Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировал. Как рассказали SHOT очевидцы, всего они слышал пять-семь взрывов на окраине Чебоксар и над деревней Лапсары в районе 02:40 по местному времени.

Росавиация в 03:15 мск сообщила о временном прекращении работы аэропорта в Чебоксарах. Из соображений обеспечения безопасности пассажиров воздушная гавань прекратила принимать и выпускать самолеты.

Утром 25 ноября пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и четыре БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.