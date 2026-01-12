Вражеские дроны «отменили» крещенские купания

В Лискинском районе Воронежской области отменили крещенские купания, сообщили в районной администрации. Причиной стали участившиеся атаки вражеских БПЛА.

В связи с участившимися атаками БПЛА на территории Лискинского муниципального района организованные ритуальные купания в открытых водоемах в ночь с 18 на 19 января на празднике Крещения Господня отменяются, — говорится в заявлении.

Ночью 12 января силы ПВО ликвидировали и перехватили 13 украинских беспилотников над регионами России. Четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два — над республиками Крым и Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря, еще один сбили над Воронежской областью.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что россиянам, не занимающимся закаливанием регулярно, следует отказаться от купания в проруби на Крещение. Он также подчеркнул, что не нужно это делать людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы. Заменить купание в проруби может обливание холодной водой в помещении.