Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 19:26

Вражеские дроны «отменили» крещенские купания

В Лискинском районе Воронежской области отменили купания на Крещение из-за БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Лискинском районе Воронежской области отменили крещенские купания, сообщили в районной администрации. Причиной стали участившиеся атаки вражеских БПЛА.

В связи с участившимися атаками БПЛА на территории Лискинского муниципального района организованные ритуальные купания в открытых водоемах в ночь с 18 на 19 января на празднике Крещения Господня отменяются, — говорится в заявлении.

Ночью 12 января силы ПВО ликвидировали и перехватили 13 украинских беспилотников над регионами России. Четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два — над республиками Крым и Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря, еще один сбили над Воронежской областью.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что россиянам, не занимающимся закаливанием регулярно, следует отказаться от купания в проруби на Крещение. Он также подчеркнул, что не нужно это делать людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы. Заменить купание в проруби может обливание холодной водой в помещении.

Воронежская область
общество
Крещенские купания
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Пролетевшая 120 метров льдина едва не задела человека в «Москва-сити»
«Это просто добьет ее». Зачем Трампу Гренландия и при чем здесь Россия
«Черная жара» погубила тысячи летучих лисиц
В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском
Обида на Добронравова, отсутствие детей, патриотизм: как живет Дорогов
Алонсо покинул «Реал»
В Госдуме назвали главного бенефициара протестов в Иране
Российские туристы получат помощь после крушения катера на Пхукете
Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул
Европейские коллеги поддержали арестованного в Польше археолога из России
Варшавский суд вынес отказ по скандальному делу археолога Бутягина
Санду сделала неожиданное признание о будущем Молдавии
План Б по Украине, как живет Богатырев в Таиланде: что будет дальше
Экономист назвал универсальное правило, которое защитит от мошенников
Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами
Военэксперт оценил эффективность тактики просачивания
Шойгу подтвердил готовность Москвы углублять отношения с Тегераном
Сельдь и апельсины на одной тарелке: звучит смело, но это вкусно
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
Общество

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.