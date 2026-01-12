Адвокаты Мадуро рассказали о тюремных условиях их доверителя Адвокаты Мадуро подтвердили, что президент содержится в нормальных условиях

Похищенный США президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в нормальных условиях, заявил в эфире Первого канала посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По словам дипломата, венесуэльский лидер намерен твердо идти до конца.

Адвокаты президента Мадуро сообщают о том, что он содержится в нормальных условиях и не жалуется на условия содержания. Он подтверждает, что намерен твердо стоять до конца, он объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла, — рассказал дипломат.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усомнился в том, что во время задержания Мадуро США могли применить тайное звуковое оружие. При этом депутат не исключил, что в отношении охранников, которые пожаловались на острые симптомы недомогания во время американской операции, мог быть использован отравляющий газ.

До этого Мадуро впервые вышел на связь из тюремной камеры. В обращении, адресованном родственникам, он сообщил, что у него и его супруги Силии Флорес все хорошо и назвал себя и жену бойцами.