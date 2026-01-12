Военэксперт оценил эффективность тактики просачивания

Тактика просачивания российских диверсантов и штурмовиков сквозь слабые участки фронта ВСУ может дать ВС РФ оперативные или стратегические успехи, сказал NEWS.ru военный обозреватель KP.ru, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, для этого бойцы, проникшие в тыл противника, должны бить по его стратегически важным объектам.

Просачивание — это скрытное, малозаметное проникновение в тыл противника с целью диверсии, подрыва техники, уничтожения складов или штабов. Это не просто захват позиций, а удар по оперативным и стратегическим ресурсам, складам, штабам. Прицельные атаки по критически важным объектам могут иметь эффект, выходящий за рамки тактической победы — нарушить снабжение, командование и управление, снизить боеспособность врага на широком участке фронта, — сказал Баранец.

Он также отметил, что классический штурм позиций противника также остается актуальным инструментом ВС РФ при непосредственном захвате и удержании позиций. Оба подхода дополняют друг друга и применяются в зависимости от задач, средств и обстановки, пояснил Баранец.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что новые образцы российской военной техники появятся в зоне СВО в этом квартале. Об этом он доложил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.