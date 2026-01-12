Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 19:49

Тренер назвал главную проблему фигуристки Яметовой

Тренер Давыдов: из-за пубертата фигуристка Яметова не может исполнять ультра-си

Вероника Яметова Вероника Яметова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фигуристка Вероника Яметова пока не может выполнять четверные прыжки из-за пубертатного периода, рассказал тренер Сергей Давыдов в беседе с «Газетой.RU». Он отметил, что как только спортсменка справится с этим этапом, они определят стратегию и выберут те элементы, которые у нее будут получаться наиболее успешно.

Прямо сейчас Вероника, очевидно, не сможет сделать четверные прыжки <...> Ей 18 лет, но она пока находится в поиске, еще не устаканилась. И это вполне нормально, — прокомментировал Давыдов.

Тренер поделился, что изначально сомневался в способности Яметовой освоить сложные элементы, однако был впечатлен ее характером и решил взять фигуристку в свою команду. Впоследствии он ни разу не пожалел о своем выборе.

Давыдов отметил, что Веронике следует развить спортивную агрессию, несмотря на ее доброжелательность. Тренер выразил уверенность в том, что в будущем спортсменке удастся обнаружить в себе нужные черты для достижения выдающихся результатов.

Ранее российская фигуристка Алина Горбачева вернулась из Германии, где проходила лечение после травмы колена. Она опубликовала видео, на котором видно, как она передвигается по аэропорту в инвалидной коляске. Спортсменка перенесла операцию в немецкой клинике.

