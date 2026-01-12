Тренер назвал главную проблему фигуристки Яметовой

Фигуристка Вероника Яметова пока не может выполнять четверные прыжки из-за пубертатного периода, рассказал тренер Сергей Давыдов в беседе с «Газетой.RU». Он отметил, что как только спортсменка справится с этим этапом, они определят стратегию и выберут те элементы, которые у нее будут получаться наиболее успешно.

Прямо сейчас Вероника, очевидно, не сможет сделать четверные прыжки <...> Ей 18 лет, но она пока находится в поиске, еще не устаканилась. И это вполне нормально, — прокомментировал Давыдов.

Тренер поделился, что изначально сомневался в способности Яметовой освоить сложные элементы, однако был впечатлен ее характером и решил взять фигуристку в свою команду. Впоследствии он ни разу не пожалел о своем выборе.

Давыдов отметил, что Веронике следует развить спортивную агрессию, несмотря на ее доброжелательность. Тренер выразил уверенность в том, что в будущем спортсменке удастся обнаружить в себе нужные черты для достижения выдающихся результатов.

