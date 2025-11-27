Два российских аэропорта прекратили работу Росавиация: в аэропортах Пензы и Саратова введены временные ограничения

Аэропорты Пензы и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Они не принимают и не выпускают пассажирские самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что временные ограничения для всех транспортных средств ввели в Чебоксарах. Как сообщил временно исполняющий обязанности главы города Станислав Трофимов, такие меры приняты на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов. Горожан призвали отнестись к введенным ограничениям с пониманием.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал о мощных взрывах в небе над Чебоксарами и пожаре в одном из районов города. Источник утверждал, что силы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников. Официальной информации об атаке и ее последствиях пока не поступало.

По данным Министерства обороны, в ночь на 26 ноября над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись четыре региона, а также акватория Черного моря.