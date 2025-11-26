Над Россией сбили более 30 БПЛА за ночь Минобороны: силы ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над Россией в ночь на 26 ноября

Силы ПВО в ночь на 26 ноября уничтожили более 30 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись четыре региона страны, в том числе акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — подчеркнули в Минобороны.

Так, 13 БПЛА удалось сбить над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Воронежской области, еще четыре — над Липецкой областью. Один дрон был ликвидирован над Брянской областью, пять — над Черным морем, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в прифронтовых районах Луганской Народной Республики были зафиксированы атаки БПЛА на объекты жизнеобеспечения. Согласно сведениям правительства региона, дроны ВСУ целенаправленно атаковали подстанции и участки газопроводов.

До этого стало известно, что два жилых дома снесут в Таганроге после воздушной атаки украинских БПЛА в ночь на 25 ноября. Как отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, это была самая масштабная атака на инфраструктуру города за все время.