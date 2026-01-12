Шойгу подтвердил готовность Москвы углублять отношения с Тегераном Шойгу: Россия и Иран будут укреплять стратегическое партнерство

Москва готова развивать взаимодействие с Тегераном, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Али Лариджан, передает ТАСС. Он подчеркнул, что контакты сторон будут продолжены.

Стороны условились продолжить контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности, — отметили в пресс-службе аппарата СБ.

Также Шойгу заявил, что Россия решительно осуждает попытки других стран дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике. Он выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами протестов. Секретарь Совбеза также подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжают координировать усилия по противодействию внешним угрозам и укреплению двусторонних связей.

Тем временем стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудили текущую ситуацию в Исламской Республике. Стороны также затронули вопрос о возможности личной встречи в ближайшие дни.

Ранее Аббас Аракчи заявил, что власти страны контролируют ситуацию с протестами в стране. Ситуация обострилась в конце декабря 2025 года на фоне девальвации местной валюты — иранского риала.