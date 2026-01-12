Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 18:11

Стало известно о переговорах главы МИД Ирана со спецпосланником Трампа

Axios: Уиткофф и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в республике

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудили текущую ситуацию в Исламской Республике, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Стороны также затронули вопрос о возможности личной встречи в ближайшие дни.

Глава МИД Ирана и посланник Трампа обсудили протесты <...>. Аракчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни, — сказано в материале.

Ранее Аббас Аракчи заявил, что власти страны контролируют ситуацию с протестами в стране. Ситуация обострилась в конце декабря 2025 года на фоне девальвации местной валюты — иранского риала.

До этого Аракчи отметил, что у республики есть документы, доказывающие причастность США и Израиля к террористическим действиям бунтовщиков. При этом Трамп заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что у Вашингтона есть «очень сильные» варианты действий.

