Терапия домогательствами: пациентка сдала доктора следствию

В американском штате Нью-Хэмпшир задержали местного психотерапевта, подозреваемого в изнасиловании клиентки. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Начинающий психотерапевт

Дэниел Тибо — 51-летний начинающий психотерапевт, оказывающий услуги тем, кто сталкивается с кризисами в семейных отношениях. Мужчина лишь готовился к получению профильной лицензии для оказания терапевтических услуг, но уже работал в центре Concord Behavioral Health в городе Боу.

Следователи полицейского управления Боу подтвердили, что Тибо работал независимым подрядчиком в Open Path Collective, общенациональной некоммерческой сети специалистов в области психического здоровья.

«Ты меня так привлекаешь»

Летом на групповое занятие к Тибо записалась местная жительница. Женщина была расстроена по поводу того, что ее отношения с мужем разваливаются, а сама она чувствует себя некрасивой, пишет Valley News.

На третьем сеансе Тибо оказался наедине с пациенткой и начал позволять себе лишнее: трогать ее и просить ответить на его ухаживания. Девушка дала понять, что ее не интересует такое внимание от психотерапевта.

На следующем сеансе его домогательства усилились, когда он прикасался к ней и целовал ее без ее согласия, делая при этом заявления вроде: «Ты меня так привлекаешь».

Таким образом Тибо нарушил профессиональные стандарты, установленные Американской ассоциацией консультантов по вопросам психического здоровья.

Отец рассказал полиции

Полиция узнала о произошедшем 20 августа, когда отец женщины позвонил, чтобы сообщить о предполагаемом сексуальном нападении, пишет журнал People. В судебных документах, полученных СМИ, говорится, что Тибо якобы поглаживал тело женщины, затем поднял ее и поцеловал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщина также заявила полиции, что Тибо сказал ей, будто пытался заставить ее снова почувствовать себя красивой. В итоге она чувствовала, будто он воспользовался ею, поскольку знал о ее семейном положении и пережитом ранее насилии.

Без права выйти под залог

После инцидента женщина обратилась в местную больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы. Результаты анализа, опубликованные 1 декабря, показали наличие ДНК неизвестного мужчины.

Как сообщает WMUR, Тибо в настоящее время содержится в исправительном учреждении округа Мерримак без права внесения залога. Следующее судебное заседание назначено на конец этого месяца.

Читайте также:

«У нее вся одежда в крови»: девушку облили кислотой в Екатеринбурге

Шесть человек и одна кошка: в квартире под Саратовом умерла целая семья

Домогался с ножницами и отверткой: на россиянок напали в Египте

Педофил сжег семью ради подростка: четыре трупа нашли на пепелище