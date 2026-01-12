Трое россиян надругались над 15-летней школьницей

В Екатеринбурге трое мужчин надругались над сбежавшей из дома 15-летней девочкой, сообщает портал E1.RU со ссылкой на источники. По информации журналистов, инцидент произошел в Академическом районе.

В издании сообщили, что девочка оказалась на улице после того как поругалась с опекунами. Журналисты рассказали, что она встретилась с одним из подозреваемых, который привел ее в квартиру. По информации источника, затем он покинул жилище, а позже вернулся с двумя приятелями и надругался над ней.

Журналисты рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». По информации источника, одного подозреваемого задержали, еще двоих ищут. В издании уточнили, что в следственном комитете региона не стали комментировать данную информацию.

Ранее в Москве состоится суд над мужчиной, который пытался изнасиловать девушку в парке. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30, 131 («Покушение на изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.