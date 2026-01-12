Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 19:36

Адвокат озвучила срок, в который Долина должна передать квартиру Лурье

Адвокат Свириденко: Долина должна передать квартиру Лурье в течение пяти дней

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лариса Долина должна добровольно передать квартиру в Хамовниках Полине Лурье в течение пяти дней согласно решению Федеральной службы судебных приставов России, заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко в беседе с ТАСС. Она отметила, что ФССП по Москве возбудила исполнительное производство в отношении артистки.

Пристав возбудил производство, и Долиной дано пять дней на добровольное исполнение решения, — сказала Свириденко.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Лурье хочет въехать в новое жилье строго в соответствии с законом, потому что не знает, чего ожидать от Долиной. Она пояснила, что в случае, если Лурье самовольно срежет замки и войдет в квартиру, певица может сказать, что вывезла не все личные вещи, и пропало что-то особо ценное для нее.

До этого продюсер Павел Рудченко заявил, что решение Долиной отдохнуть за границей на фоне скандала с квартирой в Хамовниках может негативно сказаться на ее имидже в глазах общественности. Прежде Telegram-канал Mash сообщил, что Долина на фоне разбирательств с квартирой могла отправиться в Абу-Даби.

Россия
Лариса Долина
ФССП
квартиры
