День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 00:15

Два российских региона подверглись атаке дронов ВСУ

МО: ПВО сбила 15 дронов ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

За три часа вечером 25 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в небе над двумя областями, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа.

C 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области,говорится в публикации.

Ранее в оборонном ведомстве информировали, что силы ПВО за ночь на 25 ноября ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, 116 и четыре дрона уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем. 23 БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым, 16 — над Ростовской областью.

Позже член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украину в ближайшее время ждет неотвратимое возмездие за массированную атаку БПЛА на южные регионы России. По его мнению, украинское руководство пытается посеять панику в российских тылах и напугать мирное население.

Белгородская область
Воронежская область
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как родить пятерых детей и сохранить здоровье: советы многодетным мамам
Что подарить коллеге на «Тайного Санту»: советы и оригинальные идеи
Мирный план Трампа: последние новости, когда встреча с Путиным и Зеленским
Трамп рассказал о камнях преткновения в мирном плане США по Украине
Путин утвердил новую стратегию развития России
Анну Седокову обвиняют в мошенничестве. Что известно, ее посадят?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 ноября 2025 года
Два российских региона подверглись атаке дронов ВСУ
Фаза Луны сегодня, 26 ноября: строим планы, вкладываем, боимся стоматологов
Приметы 26 ноября: Иван Златоуст — холод, пельмени и осторожные речи
Трамп допустил вероятность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Встает в пять утра, похож на Джима Керри: интересные факты об Аверине
В Ростовской области объявлен траур по погибшим
«Пыточная» для детей: кто и зачем истязал подростков в подмосковном рехабе
Эрдоган назвал идеальную площадку для переговоров России и Украины
Экс-чемпион UFC отметил день рождения Адама Кадырова в Грозном
«Главное — не доверять»: финансист о банках, мошенниках и мифах про деньги
«Он в прошлом»: Ермак оценил план США по урегулированию на Украине
Стаю голубей-киборгов успешно испытали в Москве
«Все в заднице»: Дитер Болен из Modern Talking в красках описал политику ЕС
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.