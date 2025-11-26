Два российских региона подверглись атаке дронов ВСУ МО: ПВО сбила 15 дронов ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

За три часа вечером 25 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в небе над двумя областями, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа.

C 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области, — говорится в публикации.

Ранее в оборонном ведомстве информировали, что силы ПВО за ночь на 25 ноября ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, 116 и четыре дрона уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем. 23 БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым, 16 — над Ростовской областью.

Позже член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украину в ближайшее время ждет неотвратимое возмездие за массированную атаку БПЛА на южные регионы России. По его мнению, украинское руководство пытается посеять панику в российских тылах и напугать мирное население.