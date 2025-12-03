Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 07:10

ВСУ ударили БПЛА и устроили пожар на российской нефтебазе

В Тамбовской области нефтебаза загорелась из-за падения обломков БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины ударили по Тамбовской области в ночь на 3 декабря, написал в Telegram-канале губернатор Евгений Первышов. По его словам, в результате падения обломков сбитого БПЛА на одной из нефтебаз региона начался пожар.

Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима, — говорится в сообщении.

Первышов добавил, что на место возгорания уже прибыли пожарные расчеты и сотрудники правоохранительных органов. Для тушения огня привлечены все необходимые силы и средства.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, пытавшиеся атаковать регион. Инцидент произошел в Петровском районе. Предварительно, пострадавших нет.

До этого Чувашия подверглась атаке украинских беспилотников, после чего власти начали эвакуацию населения для обеспечения безопасности. Как уточнил губернатор Олег Николаев, благодаря действиям экстренных служб жертв удалось избежать.

Евгений Первышов
Тамбовская область
Нефтебазы
пожары
возгорания
огонь
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск раскрыл, кто может стать президентом США после Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 декабря
Хакеры раскрыли имена причастных к ударам по танкерам в Черном море
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: история и традиции
Фейковый «штурм» ВСУ, филигранный удар БПЛА: новости СВО к утру 3 декабря
«Будут проклинать»: Васильев обвинил Баха в разрушении судеб спортсменов
Курьер ударом ноги отправил в нокаут пенсионерку
«Объявление войны»: президент Колумбии сделал предупреждение Трампу
Более сотни дронов устроили налет на семь российских регионов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 декабря: инфографика
ВСУ ударили БПЛА и устроили пожар на российской нефтебазе
Голикова назвала самые востребованные профессии на ближайшие семь лет
«У них такая любовь»: Васильев о конфликте Губерниева и Вяльбе
Финляндия открестилась от гарантий безопасности для Украины
Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года
Штурм в Доброполье, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 декабря
Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды
Колумбийский депутат сообщила о сотнях наемниках, убитых на Украине
Васильев призвал покончить с несправедливым техническим разрывом в биатлоне
Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.