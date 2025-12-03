ВСУ ударили БПЛА и устроили пожар на российской нефтебазе

Вооруженные силы Украины ударили по Тамбовской области в ночь на 3 декабря, написал в Telegram-канале губернатор Евгений Первышов. По его словам, в результате падения обломков сбитого БПЛА на одной из нефтебаз региона начался пожар.

Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима, — говорится в сообщении.

Первышов добавил, что на место возгорания уже прибыли пожарные расчеты и сотрудники правоохранительных органов. Для тушения огня привлечены все необходимые силы и средства.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, пытавшиеся атаковать регион. Инцидент произошел в Петровском районе. Предварительно, пострадавших нет.

До этого Чувашия подверглась атаке украинских беспилотников, после чего власти начали эвакуацию населения для обеспечения безопасности. Как уточнил губернатор Олег Николаев, благодаря действиям экстренных служб жертв удалось избежать.