Обыски у бывшего главы Тамбовской области сняли на видео ФСБ впервые показала видео обыска у экс-главы Тамбовской области Егорова

Федеральная служба безопасности России впервые опубликовала кадры обыска и задержания экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, проведенных летом. На видео зафиксирован момент, когда следователь СКР на месте озвучивает статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждено дело. Операция проводилась в частном доме задержанного, передает РИА Новости.

В объективы камер попали коллекция кальянов и автопарк бывшего чиновника, в который входят раритетный автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» вишневого цвета и черный Citroen DS, имеющий неофициальное прозвище «Богиня».

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Егорова подозревают в систематическом получении взяток на общую сумму не менее 84 млн рублей. По версии следствия, деньги, имущество и услуги ему в 2022–2024 годах передавал гендиректор местных газовых компаний «Газпрома» Роман Стефанов. В обмен на взятки Егоров обеспечивал бизнесмену общее покровительство по службе. Часть средств, согласно подозрению, передавалась через двух посредников — Александра Соломатина и Сергея Аганова.