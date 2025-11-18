Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:51

В Тамбовской области раскрыли последствия атаки дронов

Первышов: на тамбовское предприятие упали осколки дрона

Обломки БПЛА ВС Украины Обломки БПЛА ВС Украины Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обломки сбитого над Тамбовской областью БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе, сообщил губернатор региона Евгений Первышов в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Пострадавших нет, степень ущерба устанавливается, — написал Первышов.

По словам губернатора, также была повреждена электроподстанция — она питает дома около 1 тыс. жителей. Энергетики делают все необходимое для оперативной подачи электроэнергии, добавил глава региона.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников в трех районах. В результате падения обломков повреждено остекление торгового центра, пострадавших нет, отметил он.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь на 18 ноября сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки ВСУ отразили в восьми регионах России. Речь идет о дронах самолетного типа.

Тамбовская область
дроны
Евгений Первышов
обломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.