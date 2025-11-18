В Тамбовской области раскрыли последствия атаки дронов

Обломки сбитого над Тамбовской областью БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе, сообщил губернатор региона Евгений Первышов в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Пострадавших нет, степень ущерба устанавливается, — написал Первышов.

По словам губернатора, также была повреждена электроподстанция — она питает дома около 1 тыс. жителей. Энергетики делают все необходимое для оперативной подачи электроэнергии, добавил глава региона.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников в трех районах. В результате падения обломков повреждено остекление торгового центра, пострадавших нет, отметил он.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь на 18 ноября сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки ВСУ отразили в восьми регионах России. Речь идет о дронах самолетного типа.