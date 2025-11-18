Силы ПВО ночью сбили свыше 30 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, с 17 на 18 ноября, сбили 31 украинский беспилотник, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки ВСУ отразили в восьми регионах России. Речь идет о дронах самолетного типа.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что наибольшее количество вражеских БПЛА было сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями. В этих регионах перехватили и уничтожили по 10 беспилотников. Над Ростовской и Ярославской областями ликвидировали по три летательных аппарата ВСУ, а в небе над Смоленщиной — два. Над Брянской, Курской и Орловской областями сбили по одному БПЛА противника.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему республики, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. По его словам, действия украинских солдат привели к обесточиванию многих населенных пунктов. Также остановилась работа котельных и фильтровальных станций, в связи с этим профильные ведомства действуют в экстренном режиме, объяснил руководитель региона.