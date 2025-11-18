Обломки БПЛА повредили остекление торгового центра в Воронежской области

Силы ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников в трех районах Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков повреждено остекление торгового центра, пострадавших нет.

По предварительным данным, в одном из районов обломки БПЛА повредили остекление торгового центра, — написал губернатор.

В 07:59 по московскому времени Гусев сообщил о повторном объявлении угрозы атаки беспилотников на территории области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, с 17 на 18 ноября, сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки ВСУ отразили в восьми регионах России. Речь идет о дронах самолетного типа. В министерстве отметили, что наибольшее количество вражеских БПЛА было сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему республики, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. По его словам, действия украинских солдат привели к обесточиванию многих населенных пунктов. Также остановилась работа котельных и фильтровальных станций, в связи с этим профильные ведомства действуют в экстренном режиме, объяснил руководитель региона.