Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 09:07

Обломки БПЛА повредили остекление торгового центра в Воронежской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников в трех районах Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков повреждено остекление торгового центра, пострадавших нет.

По предварительным данным, в одном из районов обломки БПЛА повредили остекление торгового центра, — написал губернатор.

В 07:59 по московскому времени Гусев сообщил о повторном объявлении угрозы атаки беспилотников на территории области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, с 17 на 18 ноября, сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки ВСУ отразили в восьми регионах России. Речь идет о дронах самолетного типа. В министерстве отметили, что наибольшее количество вражеских БПЛА было сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему республики, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. По его словам, действия украинских солдат привели к обесточиванию многих населенных пунктов. Также остановилась работа котельных и фильтровальных станций, в связи с этим профильные ведомства действуют в экстренном режиме, объяснил руководитель региона.

атаки ВСУ
Воронежская область
разрушения
Александр Гусев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа неочевидная для россиян опасность отдыха на Мальдивах
Скумбрия по-корейски с морковью и огурцом — пальчики оближешь!
Докер скончался после смертельного удара грузом
Экс-футболисту воткнули ключ в лоб во время драки на матче
Инцидент с обезглавившей сына матерью привел к возбуждению еще одного дела
В Минтрансе раскрыли, сколько аэропортов будет в России к 2030 году
Министр обороны Франции назвала Зеленского убитым карикатуристом
Экс-главе территориального управления Росавиации назначили срок
Убившей сына жительнице Балашихи предъявлено обвинение
Россиянам рассказали об основных нюансах наследования имущества
Двух жительниц Херсонской области задержали за шпионаж
Подростки попытались покорить самую высокую точку Екатеринбурга
В Смоленской области назвали число сбитых беспилотников ВСУ
«Отпустить на СВО»: бывший топ-менеджер «Росатома» хочет искупить вину
В Китае расшифровали тревожный для Японии сигнал Путина
В Челябинской области задержали высокопоставленного сотрудника ФСИН
Названа причина, почему суд отказал Фонду капремонта в иске к Арнтгольц
Ушел из жизни морской биолог Сергей Масленников
Россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом
Стало известно, грозит ли омичам опасность после взрыва на газопроводе
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.