Атака на Урюпинск ночью 14 декабря: пожар на нефтебазе, взрывы, разрушения

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Волгоградскую область в ночь на воскресенье, 14 декабря. Что об этом известно, есть ли пострадавшие и разрушения?

Что известно об атаке на Урюпинск 14 декабря

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Волгоградской области прогремела серия взрывов. Как рассказали SHOT очевидцы, после нескольких взрывов на окраине города Урюпинска началось сильное возгорание.

Позднее губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале заявил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Урюпинск. По его информации, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза.

«В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. <…> Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП „Урюпинская гостиница“. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Бочаров.

В настоящее время продолжается тушение пожара. Ситуация находится на контроле региональных властей и экстренных служб.

Министерство обороны Российской Федерации эти данные пока не комментировало.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ ночью 14 декабря

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Смоленском прогремела серия взрывов. По предварительной информации канала, система противовоздушной обороны (ПВО) вела огонь по беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ данные сведение пока не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT о ярких вспышках и сработавших автомобильных сигнализациях. По версии канала, инцидент произошел в южной части города. Всего, добавляет SHOT, было слышно от 7 до 10 громких хлопков, которые сопровождались интенсивными световыми вспышками в небе.

SHOT обратил внимание, что в одном из районов города также был замечен пожар, однако его связь с происходящим в воздухе официально не подтверждена. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на текущий момент отсутствует.

Кроме того, в Запорожской области произошла атака беспилотника на автомобиль скорой медицинской помощи. Инцидент случился на территории Пологовского муниципального округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам губернатора, в результате обстрела пострадавших нет. Балицкий охарактеризовал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) как преступную атаку против гражданского объекта. По предварительным данным, автомобиль экстренной службы получил повреждения от удара с воздуха. В момент атаки машина, предположительно, не находилась на вызове или не имела пациентов на борту.

Читайте также:

Уход Зеленского, развал НАТО, лучшие города РФ: прогноз нейросети на 2026-й

Зэки и элита ВСУ умирают в боях за Купянск: новости СВО на вечер 13 декабря

Удары по цехам, гибель гражданских: как ВСУ атакуют Россию 13 декабря