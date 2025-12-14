Дроны ВСУ совершили атаку на медиков в Запорожье Балицкий: дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

В Запорожской области произошла атака беспилотника на автомобиль скорой медицинской помощи. Инцидент случился на территории Пологовского муниципального округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам губернатора, в результате обстрела пострадавших нет. Балицкий охарактеризовал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) как преступную атаку против гражданского объекта. По предварительным данным, автомобиль экстренной службы получил повреждения от удара с воздуха. В момент атаки машина, предположительно, не находилась на вызове или не имела пациентов на борту.

Очередная преступная атака противника на автомобиль скорой помощи, — констатировал Балицкий.

Обстоятельства инцидента, включая точное время и место, устанавливаются. Информация о степени повреждения автомобиля направлена в соответствующие надзорные органы.

Ранее Балицкий информировал, что в нескольких населенных пунктах Запорожской области зафиксировано отключение электроэнергии. Причины сбоя в энергоснабжении в настоящее время уточняются. Глава региона обратился к жителям пострадавших территорий с просьбой сохранять спокойствие и терпение. Он отметил, что аварийные бригады уже приступили к работе и проводят необходимые операции по переключению потребителей на резервные источники питания.