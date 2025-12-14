Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
SHOT: мощные взрывы прогремели в одном из российских городов

SHOT: минимум семь взрывов раздались в небе над Смоленском

Средство ПВО ВС РФ Средство ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Смоленском прогремела серия взрывов. По предварительной информации канала, система противовоздушной обороны (ПВО) вела огонь по беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ данные сведение пока не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT о ярких вспышках и сработавших автомобильных сигнализациях. По версии канала, инцидент произошел в южной части города. Всего, добавляет SHOT, было слышно от 7 до 10 громких хлопков, которые сопровождались интенсивными световыми вспышками в небе.

SHOT обратил внимание, что в одном из районов города также был замечен пожар, однако его связь с происходящим в воздухе официально не подтверждена. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на текущий момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Минобороны России, отметила, что все сбитые дроны были самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников (41) было ликвидировано в Крыму.

