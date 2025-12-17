Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 19:14

Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском

Прокуратура передала в суд дело экс-главы Минобороны Польши Мачеревича

Антоний Мацеревич Антоний Мацеревич Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Прокуратура Польши направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего министра обороны и экс-главы подкомиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском Антония Мачеревича, передает пресс-служба ведомства. Его обвиняют в нарушении государственной тайны.

Следствие считает, что Мачеревич раскрыл засекреченные материалы расследования авиакатастрофы , в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария Качиньская. Бывшему министру грозит до пяти лет лишения свободы.

В марте 2016 года власти Польши создали подкомиссию для повторного расследования катастрофы Ту-154М под Смоленском, ее возглавил Мачеревич. В 2019 году он заявил, что связанная с Минобороны Великобритании лаборатория якобы нашла на обломках самолета следы взрывчатки.
В декабре 2023 года подкомиссию закрыли.

Ранее генеральный директор АО «Ростовводоканал» Евгений Юркин был осужден на 1,5 года колонии-поселения за разглашение гостайны. Следствие установило, что осужденный отправил обычной почтой в адрес регионального министерства ЖКХ пакет документов, содержащих засекреченные данные. В них содержалась информация о расположении критически важных объектов инфраструктуры.

Минобороны
Польша
Смоленск
суды
гостайны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Запах чистоты: почему ароматы хлопка и белого чая стали интерьерным трендом
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.