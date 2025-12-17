Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском

Прокуратура Польши направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего министра обороны и экс-главы подкомиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском Антония Мачеревича, передает пресс-служба ведомства. Его обвиняют в нарушении государственной тайны.

Следствие считает, что Мачеревич раскрыл засекреченные материалы расследования авиакатастрофы , в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария Качиньская. Бывшему министру грозит до пяти лет лишения свободы.

В марте 2016 года власти Польши создали подкомиссию для повторного расследования катастрофы Ту-154М под Смоленском, ее возглавил Мачеревич. В 2019 году он заявил, что связанная с Минобороны Великобритании лаборатория якобы нашла на обломках самолета следы взрывчатки.

В декабре 2023 года подкомиссию закрыли.

Ранее генеральный директор АО «Ростовводоканал» Евгений Юркин был осужден на 1,5 года колонии-поселения за разглашение гостайны. Следствие установило, что осужденный отправил обычной почтой в адрес регионального министерства ЖКХ пакет документов, содержащих засекреченные данные. В них содержалась информация о расположении критически важных объектов инфраструктуры.