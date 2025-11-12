Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:09

Суд вынес решение по делу главы «Ростовводоканала» о разглашении гостайны

Гендиректора «Ростовводоканала» Юркина приговорили к 1,5 года колонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор АО «Ростовводоканал» Евгений Юркин осужден на 1,5 года колонии-поселения за разглашение государственной тайны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области. Приговор был вынесен Ростовским областным судом по уголовному делу о нарушении статьи 283 УК РФ.

Следствие установило, что Юркин отправил обычной почтой в адрес регионального министерства ЖКХ пакет документов, содержащих засекреченные данные. В материалах содержалась информация о расположении критически важных объектов инфраструктуры донской столицы, что привело к ознакомлению с гостайной лица, не имевшего соответствующего допуска.

Юркин признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сказано в сообщении.

Ранее ФСБ задержала сотрудника ИК в Челябинской области по делу о разглашении сведений, составляющих государственную тайну. По предварительной информации, фигурант имел допуск к секретным данным, которые разгласил третьим лицам. Подобное преступление грозит максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

Россия
Ростов-на-Дону
суды
ФСБ
гостайны
