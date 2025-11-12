Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:04

Сотрудника колонии заподозрили в разглашении гостайны

Сотрудника ИК в Челябинской области задержали за разглашение гостайны

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru

ФСБ задержала сотрудника ИК в Челябинской области по делу о разглашении сведений, составляющих государственную тайну, передает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, приводимой ТАСС, фигурант имел допуск к секретным данным, которые разгласил третьим лицам. Подобное преступление грозит максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

Пресечена противоправная деятельность сотрудника пенитенциарного учреждения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение сведений, составляющих государственную тайну), — сказано в сообщении.

Ранее бывшему помощнику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону вменили по меньшей мере 18 эпизодов ненадлежащего обращения со сверхсекретной информацией. По данным Министерства юстиции страны, его подозревают в восьми случаях передачи секретной информации и 10 эпизодах незаконного хранения документов.

гостайны
Челябинская область
исправительные колонии
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Белоруссия заявила о готовности открыть границу с Литвой
Звезда «Кухни» Богатырев высказался о разводе с Арнтгольц
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.