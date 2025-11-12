Сотрудника колонии заподозрили в разглашении гостайны Сотрудника ИК в Челябинской области задержали за разглашение гостайны

ФСБ задержала сотрудника ИК в Челябинской области по делу о разглашении сведений, составляющих государственную тайну, передает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, приводимой ТАСС, фигурант имел допуск к секретным данным, которые разгласил третьим лицам. Подобное преступление грозит максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

Пресечена противоправная деятельность сотрудника пенитенциарного учреждения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение сведений, составляющих государственную тайну), — сказано в сообщении.

