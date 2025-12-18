SHOT узнал, что еще один российский город подвергся атаке ВСУ

SHOT узнал, что еще один российский город подвергся атаке ВСУ SHOT: над Смоленском прозвучали взрывы

Telegram-канал SHOT рассказал о прогремевших в пригороде Смоленска взрывах, предварительно, ПВО отразила атаку украинских дронов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT уточнил, что в южной части Смоленска прозвучало от трех до четырех хлопков. Кроме того, как SHOT рассказали очевидцы, громкие звуки были слышны в 02:30 ночи.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об атаке беспилотников ВСУ, которая нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в Ростове и Батайске. Он уточнил, что в Ростове-на-Дону строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в порту Ростова-на-Дону повреждено судно. Слюсарь подчеркнул, что среди членов экипажа корабля могут быть жертвы. Общее количество пострадавших в обоих городах еще уточняется, заключил он. Глава города Александр Скрябин информировал, что оперативные службы тушат пожар на танкере, разлива нефтепродуктов удалось избежать, но есть погибшие и пострадавшие.