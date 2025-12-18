Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 05:05

SHOT узнал, что еще один российский город подвергся атаке ВСУ

SHOT: над Смоленском прозвучали взрывы

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT рассказал о прогремевших в пригороде Смоленска взрывах, предварительно, ПВО отразила атаку украинских дронов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT уточнил, что в южной части Смоленска прозвучало от трех до четырех хлопков. Кроме того, как SHOT рассказали очевидцы, громкие звуки были слышны в 02:30 ночи.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об атаке беспилотников ВСУ, которая нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в Ростове и Батайске. Он уточнил, что в Ростове-на-Дону строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в порту Ростова-на-Дону повреждено судно. Слюсарь подчеркнул, что среди членов экипажа корабля могут быть жертвы. Общее количество пострадавших в обоих городах еще уточняется, заключил он. Глава города Александр Скрябин информировал, что оперативные службы тушат пожар на танкере, разлива нефтепродуктов удалось избежать, но есть погибшие и пострадавшие.

Смоленск
атаки
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп в своем обращении проигнорировал Венесуэлу
Дачникам раскрыли, как заставить СНТ предоставить реквизиты на оплату услуг
Умер выдающийся глава Камчатки прошлого века
«Непримиримые лагеря»: российские активы раскололи Евросоюз на две части
Зеленский внезапно изменил график визита в Польшу
В бундестаге разгорелся спор из-за замороженных российских активов
Экономист назвал неожиданную услугу, которая может подорожать в 2026 году
Россиянам рассказали, когда за украшения на рабочем месте грозит штраф
К чему снится смерть родителей: значение сна для мужчин и женщин
Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
«По известному маршруту»: США потопили перевозивший наркотики корабль
Биолог раскрыл, чем может быть опасна живая новогодняя елка
ВС РФ уничтожили более 10 центров управления ВСУ за сутки
SHOT узнал, что еще один российский город подвергся атаке ВСУ
К чему снится шторм: раскроем тайны мощного сна о буре
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 декабря
Медведева изменила нос, Кудрявцева увеличила грудь: пластика спортсменов
Разведчик заявил, что остатки ВСУ под Северском деморализованы
Конгресс США озвучил решение по боевым действиям в Венесуэле
Суд в США принял решение по строительству бального зала Трампа
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.