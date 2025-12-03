Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 18:23

Собянин сравнил ПВО Москвы с системами в «продвинутых странах»

Собянин заявил о превосходстве ПВО Москвы над системами в продвинутых странах

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ПВО защищает Москву от атак эффективнее, чем аналогичные системы в ряде «продвинутых стран», заявил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Он подчеркнул, что российские подразделения отражают больше угроз, чем их зарубежные аналоги.

На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. И, на мой взгляд, у них получается, и получается лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак, чем Москва, — отметил Собянин.

Мэр добавил, что недавние события за рубежом показывают уязвимость иностранных систем противовоздушной обороны. В качестве примера он назвал атаку на Тель-Авив и другие инциденты, которые привели к жертвам и разрушениям.

Огромные слова благодарности ВПК. Москва оказывает всемерное содействие вооруженным силам, чтобы город был в безопасности. Надо делать все, чтобы минимизировать риски, — подчеркнул глава столицы.

ВСУ в ночь на 3 декабря атаковали семь российских регионов. ПВО перехватила и уничтожила 102 беспилотника. Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью — 26.

Сергей Собянин
Москва
ПВО
БПЛА
атаки
