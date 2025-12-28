Сильнейшее за последние годы землетрясение обрушилось на Тайвань Reuters: в Тайване зафиксировали второе сильнейшее землетрясение с 1999 года

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 обрушилось на Тайвань, сообщает Reuters. По информации агентства, стихийное бедствие оказалось сильнейшим за последние два года и вторым по силе с 1999 года. Толчки ощущались на всей территории острова, в том числе в столице — городе Тайбэй.

В субботу в северо-восточном прибрежном городе Тайваня Илань произошло землетрясение магнитудой 7,0, — говорится в публикации.

Уточняется, что в Тайбэе обошлось без серьезных разрушений. В некоторых районах зафиксированы локальные утечки газа и воды. Кроме того, в Илане обесточены более 3 тыс. домов.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 неподалеку от побережья северных Курил. Подземные толчки раздались в Тихом океане. Эпицентр находился в 203 километрах к востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир.

До этого в акватории Черного моря у берегов Севастополя зафиксировали активизацию очага землетрясения. Как отметила сейсмолог Марина Бондарь, недавно произошли толчки магнитудой 3,2 и 3,5.