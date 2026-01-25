Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Американец покорил 500-метровый небоскреб без страховки

Скалолаз из США взобрался на 500-метровый небоскреб в Тайбэе без страховки

Небоскреб «Тайбэй 101» Небоскреб «Тайбэй 101» Фото: Karsten Wrobel/imageBROKER.com/Global Look Press
Скалолаз-экстремал из Соединенных Штатов Алекс Хоннольд покорил небоскреб «Тайбэй 101» в Таиланде, сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA). Американец взобрался на 500-метровое здание без страховки. За его выступлением наблюдало большое количество журналистов и жителей города. Отмечается, что скалолаз добрался до вершины за 91 минуту.

Хоннольд успешно достиг вершины 508-метрового здания в 10:43 (05:43 мск), — говорится в публикации.

Ранее российский альпинист Валерий Зайцев стал первым соотечественником в 2026 году, покорившим все семь высочайших вершин мира. Его восьмилетняя экспедиция началась в мае 2017 года с подъема на Эльбрус. Маршрут альпиниста охватил ключевые вершины всех континентов: Килиманджаро, Аконкагуа, Косцюшко, Денали, а в 2025 году он взошел на Эверест. Финальной точкой стала гора Винсон в Антарктиде.

До этого в Дагестане экстремал Николай Цибулько исполнил трюк, прыгнув с мотоцикла в пропасть с парашютами. Прыжок был выполнен в селе Кули Кулинского района.

