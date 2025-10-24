Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:54

Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле

Экстремал Цибулько прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютами в Дагестане

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Дагестане экстремал Николай Цибулько исполнил трюк, прыгнув с мотоцикла в пропасть с парашютами, видеозапись опубликовал мотоциклист Сергей Белокрылин в своем Telegram-канале. Прыжок был выполнен в селе Кули Кулинского района.

Цибулько разогнался на мотоцикле по трапу, установленному на отвесной скале. После нескольких секунд свободного падения он отпрыгнул от байка, и в этот момент у них одновременно раскрылись парашюты. Экстремал парил над скалистым ландшафтом еще несколько десятков секунд.

Дагестан. Отправился помочь Коляну Цибулько подготовить и реализовать безумно красивейший и масштабный медиапроект мотобейса (прыжок на мотике с парашютом). Поразило все: от красивейших видов до гостеприимства и энергетики местных ребят, — поделился впечатлениями мотоциклист.

Ранее в турецком городе Эрзинджан погиб российский мотоциклист. 40-летний россиянин ехал по шоссе Эрзинджан — Сивас, врезался в дорожное ограждение, вылетел с дороги, в результате ему оторвало ногу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пострадавшего не удалось.

