Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле Экстремал Цибулько прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютами в Дагестане

В Дагестане экстремал Николай Цибулько исполнил трюк, прыгнув с мотоцикла в пропасть с парашютами, видеозапись опубликовал мотоциклист Сергей Белокрылин в своем Telegram-канале. Прыжок был выполнен в селе Кули Кулинского района.

Цибулько разогнался на мотоцикле по трапу, установленному на отвесной скале. После нескольких секунд свободного падения он отпрыгнул от байка, и в этот момент у них одновременно раскрылись парашюты. Экстремал парил над скалистым ландшафтом еще несколько десятков секунд.

Дагестан. Отправился помочь Коляну Цибулько подготовить и реализовать безумно красивейший и масштабный медиапроект мотобейса (прыжок на мотике с парашютом). Поразило все: от красивейших видов до гостеприимства и энергетики местных ребят, — поделился впечатлениями мотоциклист.

