Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 10:24

«Предрешили свою судьбу»: депутат об обстреле ВСУ конвоя гумпомощи

Депутат Колесник: бойцы ВСУ поплатятся за обстрел конвоя гумпомощи из Дагестана

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Бойцы Вооруженных сил Украины поплатятся за обстрел конвоя гуманитарной помощи из Дагестана, их ждут мощные удары возмездия, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, украинские военные, причастные к этой атаке, сами предрешили свою судьбу.

[На обстрел конвоя гумпомощи из Дагестана] надо ответить ударами по скоплениям ВСУ. Нужно выяснить, откуда они знали, как идет гуманитарный груз, откуда утечка информации. Такие конвои, естественно, нужно охранять. Должно быть и на дальних, и на ближних подступах зенитное оружие дальнего и ближнего действия. А самое основное — это удары возмездия. То есть, опять же, откуда был нанесен удар БПЛА, кто его спланировал и реализовал — все эти люди должны быть уничтожены в любом месте, где они будут найдены, невзирая на место пребывания. Раз нанесли удары по мирным, значит их встреча с создателем близка, они сами предрешили свои судьбу, — высказался Колесник.

Ранее глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что гуманитарная колонна, направлявшаяся в приграничные районы, попала под обстрел. В результате атаки ВСУ погибли три человека, в том числе заместитель главы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев.

ВСУ
Украина
Россия
Дагестан
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
