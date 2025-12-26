Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу Продуктовый набор для новогоднего стола в России подорожал на 6%

Продуктовый набор для новогоднего стола, куда входят ингредиенты для одного горячего блюда, а также салатов «Оливье» и «Селедка под шубой», подорожал на 6%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Руспродсоюз. При этом год назад стоимость продуктов к праздничному столу выросла на 11,8% год к году.

По словам специалистов, в этот раз замедление роста связано с падением цен на овощи ввиду хорошего урожая в 2025 году. Так, за год снизились цены на картофель, репчатый лук, свеклу, морковь и огурцы. Кроме того, подешевели куриные яйца — упаковка в 10 штук обойдется в среднем в 92,7 рубля, что на 15,5% ниже, чем годом ранее.

В то же время заметнее всего, по данным аналитиков, за год подорожали шпроты — на 26%. На 15% выросли средние цены на шоколадные конфеты. На 14% выросла цена на шампанское и на красное вино. В сравнении с декабрем прошлого года на 10% выросли в цене хлеб, оливки и маслины.

Ранее стало известно, что бутерброды с красной икрой и салат «Оливье» остаются главными блюдами на Новый год для россиян. Более 80% опрошенных признались, что именно приготовление новогодних блюд является для них начальной точкой для создания праздничной атмосферы.