Владельцем зиплайна в Самарской области оказался ранее судимый экстремал Владелец зиплайна под Самарой Холбутаев был судим за организацию опасных прыжков

Раскрыта личность владельца зиплайна в Самарской области, на котором погибли двое туристов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник. Им оказался ранее судимый Михаил Холбутаев, уже фигурировавший в ЧП с тяжелыми последствиями для участников его аттракционов.

Холбутаев чудом избежал тюремного заключения в 2018 году из-за происшествия на мосту через реку Томь. В то время 22-летний предприниматель открыл в Северске экстремальный аттракцион с прыжками вниз на веревке. Однажды веревка оборвалась, и об лед сильно ударились мужчина и женщина.

Холбутаеву грозил реальный срок, но он быстро оказал пострадавшим помощь, вызвал врачей, выплатил травмированным компенсацию и примирился с потерпевшими. Учитывая это, суд приговорил молодого человека к условному сроку. Вскоре Холбутаев открыл компанию, которая устанавливала высотные аттракционы.

Ранее пресс-служба регионального управления СК России сообщила, что мужчина и женщина погибли во время катания на зиплайне в Самарской области. Причиной трагедии стал обрыв троса, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. В СК отметили, что пострадавший мужчина скончался на месте, а женщина умерла в тот же день в медучреждении.