12 января 2026 в 17:58

Мужчина получил 19 лет за подготовку теракта

Суд приговорил жителя Тобольска к 19 годам за подготовку теракта в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Тобольска Замиру Саитову, сообщили в УФСБ по Ростовской области. По данным ТАСС, мужчина получил 19 лет лишения свободы за подготовку террористического акта в Дагестане.

Саитов планировал организовать теракты в регионе в составе группы сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Суд назначил ему наказание, включающее 5 лет и 6 месяцев в тюрьме, а также 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Задержание Саитова произошло в мае 2022 года в лесном массиве на окраине Дагестанских Огней, где он готовился к нападению на сотрудников местного отдела МВД. При проверке у него обнаружили гранату Ф-1 и 21 патрон калибра 5,45 мм. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае. В городе Чусовом задержали гражданина РФ 1972 года рождения, которые действовал по указке мошенников.

