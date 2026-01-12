Атака США на Венесуэлу
Российский бизнесмен не смог скостить 20-летний срок

Верховный суд оставил в силе 20-летний срок Анатолию Быкову

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Верховный суд отказал в смягчении приговора бизнесмену и бывшему депутату Анатолию Быкову, осужденному на 20 лет лишения свободы, передает издание «Город Прима». Адвокаты ходатайствовали о его переводе ближе к месту жительства дочери — в Липецкую, Рязанскую или Ярославскую область, но получили отказ.

Быкова осудили по трем уголовным делам, связанным с преступлениями, совершенными в период с 1994 по 2004 год. В 2021 году его признали виновным в организации убийства двух человек, а в 2023-м — в покушении на убийство предпринимателя Андрея Грабовского и организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова. 20-летний срок он отбывает в исправительной колонии № 9 в Петрозаводске.

Тем временем вступил в силу приговор в отношении экс-сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук. За сотрудничество с украинскими спецслужбами женщину приговорили к 21 году лишения свободы, наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Ее также обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

бизнес
бизнесмены
суды
Россия
