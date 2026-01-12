Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 18:05

Депутат рассказал об истинных масштабах протестов в Иране

Депутат Журавлев: западные СМИ преувеличивают масштаб протестов в Иране

Фото: Social Media/Keystone Press Agency/Global Look Press
Западные СМИ преувеличивают масштаб протестов в Иране, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, отсутствуют подтвержденные факты захвата мятежниками городов или административных зданий.

На мой взгляд, события, происходящие в Иране, сильно преувеличены западными СМИ, которые очень часто выдают желаемое за действительное. Пока не видел ни одного подтвержденного факта того, что мятежники, скажем, захватили какой-то город или хотя бы находящиеся в нем административные здания. Безусловно, оппозиционное движение в стране существует, его активно пестуют западные разведки. Но вряд ли сил митингующим придаст присоединение к ним наследника шахского престола [Реза Пехлеви], — пояснил Журавлев.

Он также отметил, что в целом Иран — это дружественная РФ страна. Поэтому, по словам депутата, любые потрясения внутри государства не на руку России.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что массовые протесты в Иране создают риск смены политического руководства в стране. По его словам, на это могут повлиять не только вмешательство Соединенных Штатов, но и внутренние проблемы Тегерана.

