Названа модель смартфона, который в 2025 году покупали чаще всего

По итогам 2025 года компания Apple заняла лидирующие позиции на рынке смартфонов, сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства Counterpoint Research. Каждый пятый проданный гаджет в этом году оказался моделью iPhone, что обеспечило американскому гиганту 20-процентную долю на глобальном рынке.
Специалисты отметили, что успех Apple во многом связан с высокой популярностью новой линейки iPhone 17. На втором месте расположилась южнокорейская компания Samsung с долей в 19%. Замкнула тройку лидеров китайская Xiaomi, завершившая год с 13% рынка.
Аналитик Варуна Мишра сообщила, что глобальные продажи смартфонов увеличились на два процента благодаря росту спроса и экономическому прогрессу на развивающихся рынках. Она добавила, что в начале года производители активизировали поставки, чтобы избежать новых пошлин, однако к концу 2025 года этот эффект ослаб, и объемы поставок во втором полугодии остались стабильными.
Согласно прогнозам Counterpoint Research, в 2026 году мировой рынок смартфонов может столкнуться с сокращением из-за дефицита оперативной памяти и роста цен на компоненты. Эксперты связывают этот кризис с тем, что производители полупроводников предпочитают поставлять свои изделия для центров обработки данных, а не для мобильных устройств.
Ранее стало известно, что Apple может выпустить свой первый смартфон со складным экраном в сентябре 2026 года. Компания Samsung Display может выступить в качестве поставщика дисплеев для новой модели.