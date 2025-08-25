Два человека погибли во время катания на зиплайне в российском регионе

Мужчина и женщина погибли во время катания на зиплайне в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК России. Причиной трагедии стал обрыв троса, по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. В СК отметили, что пострадавший мужчина скончался на месте, а женщина умерла в тот же день в медучреждении.

Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

