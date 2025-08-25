Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Два человека погибли во время катания на зиплайне в российском регионе

Два человека погибли из-за обрыва троса зиплайна в Самарской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина и женщина погибли во время катания на зиплайне в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК России. Причиной трагедии стал обрыв троса, по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. В СК отметили, что пострадавший мужчина скончался на месте, а женщина умерла в тот же день в медучреждении.

Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

Ранее в Ялте в районе Севастопольской тропы спасли мужчину, который сорвался со скалы недалеко от «Чертовой лестницы». На помощь ему прибыли сотрудники спецотряда МЧС и «Крым-СПАС». При падении мужчине удалось зацепиться за камень. Спасатели эвакуировали его в безопасное место при помощи альпинистского снаряжения.

До этого спасатели обнаружили туристическую группу, которая ранее потерялась в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Медицинская помощь туристам не требуется. Все участники группы чувствуют себя удовлетворительно.

