25 августа 2025 в 05:46

Спасатели нашли пропавших на Итурупе туристов

МЧС РФ: все 10 пропавших на Итурупе туристов найдены живыми

Ми-8 Ми-8 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели обнаружили туристическую группу, которая ранее потерялась в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы МЧС России, медицинская помощь туристам не требуется. Все участники группы чувствуют себя удовлетворительно.

Все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильске, — отметил он.

До этого стало известно, что операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла 12 августа на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, завершена. Как сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков, за 70 лет оттуда не получилось эвакуировать ни одного человека.

Ранее в Магаданской области турист из Санкт-Петербурга оказался отрезанным от мира из-за паводков. Мужчина участвовал в походе турклуба по маршруту вокруг озера Джека Лондона и не смог вернуться в город из-за разрушенной трассы «Колыма».

