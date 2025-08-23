Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Операция по спасению альпинистки Наговицыной завершена

Операция по спасению застрявшей на пике Победы альпинистки Наговицыной окончена

Пик Победы в Киргизии Пик Победы в Киргизии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла 11 дней назад на пике Победы со сломанной ногой, завершена, сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков. По его словам, за 70 лет оттуда не получилось эвакуировать ни одного человека, передает РЕН ТВ.

Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека, — отметил Греков.

Несколькими часами ранее появилась информация, что итальянская команда альпинистов пока не отказывается от своих планов и сохраняет готовность к возможной эвакуации. Однако большинство экспертов считают, что продолжающиеся работы будут сопряжены с неоправданным риском для жизни спасателей.

Также погиб итальянский альпинист, который два раза пытался спасти Наговицыну. Трагедия произошла на высоте 6,8 тысячи метров. Альпинисту стало плохо, и консультация с врачом по рации выявила признаки отека мозга. Спасти его не удалось — он скончался 15 августа.

Наговицына получила травму во время спуска 12 августа, после чего началась сложная спасательная операция. Эта экспедиция стала для альпинистки особенно символичной — четыре года назад во время восхождения на пик Хан-Тенгри ее мужа парализовало, и спасти его не удалось. Через год женщина вернулась на вершину, чтобы установить мемориальную табличку в память о супруге.

